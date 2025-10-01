España ya cuenta con 12,4 millones de mayores digitalizados, aunque algunos no dan el salto por miedo a estafas u otras dificultades

RTVC.

Cada vez son más las personas mayores que dan el salto al mundo digital. En España ya son 12,4 millones los sénior digitalizados, una cifra que refleja cómo internet y los dispositivos electrónicos forman parte también de su día a día.

Crece la digitalización entre los mayores en España

Las estadísticas muestran una clara brecha generacional dentro de este grupo. Entre los 55 y 64 años, más del 83 % se conecta a diario, mientras que, a partir de los 85 años, apenas un 11 % lo hace de manera habitual.

Principales dificultades

Mientras algunos mayores se animan a explorar todo tipo de aplicaciones, otros prefieren mantenerse al margen, bien por falta de interés o por las dificultades que encuentran en el camino. Las contraseñas interminables, el temor a ser víctimas de estafas o las pantallas demasiado pequeñas siguen siendo obstáculos que frenan su experiencia digital.

Aun así, la tecnología ya no entiende de edades. Hoy en día, abuelos y nietos comparten un mismo idioma digital, demostrando que la conexión entre generaciones también puede escribirse en forma de clics y pantallas.