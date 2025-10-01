ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Crece la digitalización entre los mayores en España

Redacción RTVC
Redacción RTVC

España ya cuenta con 12,4 millones de mayores digitalizados, aunque algunos no dan el salto por miedo a estafas u otras dificultades

RTVC.

Cada vez son más las personas mayores que dan el salto al mundo digital. En España ya son 12,4 millones los sénior digitalizados, una cifra que refleja cómo internet y los dispositivos electrónicos forman parte también de su día a día.

Prohibidas las llamadas comerciales por teléfonos móviles. Imagen de recurso Freepik
Crece la digitalización entre los mayores en España

Las estadísticas muestran una clara brecha generacional dentro de este grupo. Entre los 55 y 64 años, más del 83 % se conecta a diario, mientras que, a partir de los 85 años, apenas un 11 % lo hace de manera habitual.

Principales dificultades

Mientras algunos mayores se animan a explorar todo tipo de aplicaciones, otros prefieren mantenerse al margen, bien por falta de interés o por las dificultades que encuentran en el camino. Las contraseñas interminables, el temor a ser víctimas de estafas o las pantallas demasiado pequeñas siguen siendo obstáculos que frenan su experiencia digital.

Aun así, la tecnología ya no entiende de edades. Hoy en día, abuelos y nietos comparten un mismo idioma digital, demostrando que la conexión entre generaciones también puede escribirse en forma de clics y pantallas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El impacto mediático del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria alcanzó los 81 millones de euros

El Robot quirúrgico DaVinci ya opera en el Hospital Doctor Molina Orosa de Lanzarote

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas con Edad

“Lloraré, lloraré, lloraré que lo quiero”: la emoción de la madre de Layonel tras el hallazgo con vida de su hijo

El Cabildo de El Hierro constituye una Mesa del Agua como «foro permanente de escucha»

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025