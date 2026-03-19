Expertos en transformación digital comparten conocimientos en Infecar para potenciar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas locales

El Cabildo de Gran Canaria inaugura la cuarta edición de DigiON Canarias en Infecar. El evento reúne a cincuenta empresas y veinte expertos para fomentar la modernización del tejido empresarial isleño. Las jornadas buscan diversificar la economía mediante la innovación tecnológica y el intercambio de herramientas digitales estratégicas.

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Antonio Morales, presidente del Cabildo, destaca que este espacio traslada la diversificación económica a la realidad social. El presidente afirma que el evento genera marcos de trabajo para sectores emergentes con gran capacidad de innovación. Además, subraya que estas propuestas fortalecen la base sólida del modelo de transformación económica actual.

Por consiguiente, DigiON Canarias ofrece una amplia zona expositiva donde 49 empresas muestran sus servicios de modernización. Los visitantes acceden a herramientas específicas que facilitan el proceso de digitalización de sus negocios particulares. Asimismo, los profesionales mantienen reuniones B2B para crear conexiones estratégicas y generar nuevas oportunidades de mercado.

Desafíos de la inteligencia artificial

María Aperador, CEO de BeValk, explica cómo aprovechar la IA con seguridad para automatizar las gestiones diarias empresariales. La experta recomienda supervisar siempre los procesos tecnológicos para evitar riesgos y asegurar una conciencia humana. Igualmente, Pau García-Milà analiza distintos modelos de lenguaje y plantea la importancia de integrar la IA con criterio.

En este sentido, una mesa redonda aborda hoy la regulación y la ética necesarias en el uso corporativo de datos. Varias juristas especializadas coinciden en la urgencia de controlar la protección de la información en cualquier desarrollo. Por lo tanto, las empresas deben documentar sus proyectos para evitar errores técnicos y posibles sanciones legales.

Futuro y talento humano

La jornada de mañana explorará la transformación de la fuerza laboral y los riesgos reputacionales en el entorno digital. Cristina Aranda analizará el nuevo paradigma educativo y la relación entre el talento humano y la tecnología. Mientras tanto, Selva Orejón reflexionará sobre cómo proteger la imagen empresarial frente a la desinformación automatizada.

Finalmente, el divulgador Carlos Santana cerrará el programa con una reflexión sobre el futuro real de la inteligencia artificial. El evento cuenta con el apoyo de Cajasiete y la Cámara de Comercio para asegurar su éxito organizativo. De este modo, Infecar consolida un espacio de aprendizaje que proyecta el talento local hacia nuevos horizontes económicos.