La diputada nacional de CC teme que los retrasos afecten a la conectividad aérea del Archipiélago y reclama un Plan de Vivienda adaptado a la realidad insular.

Entrevista íntegra a Cristina Valido (CC) en La Radio Canaria.

La diputada nacional de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha considerado este lunes en De La Noche Al Día de La Radio Canaria que será “muy complicado” que el Gobierno central logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Valido atribuye esta dificultad a la “deriva de Podemos”, en contra del aumento del gasto en Defensa, y a las disputas entre los nacionalistas vascos y catalanes, que podrían bloquear la negociación. Aun así, confía en que se cumpla con los compromisos adquiridos con el Archipiélago.

“Los retrasos dificultan la ejecución de las partidas, y Canarias no puede seguir esperando”, ha subrayado.

La diputada ha advertido, además, que esta situación podría afectar a la conectividad aérea de las Islas, y ha reclamado que las transferencias de la denominada ‘agenda canaria’ lleguen “cuanto antes” para evitar impactos en sectores estratégicos.

Cristina Valido advierte de la dificultad para aprobar los Presupuestos Generales y pide acelerar la “agenda canaria” / Foto: La Radio Canaria.

Un Plan de Vivienda con singularidad canaria

En materia de vivienda, Valido ha pedido un plan nacional adaptado a la realidad insular, al considerar que el actual no responde a las necesidades del territorio.

“Muchos barrios antiguos, donde vive gente mayor y se han quedado solos, no cumplen con la mínima accesibilidad. Si lo haces con una población desajustada y sobre precios de construcción que nada tienen que ver en Canarias, a mí ese plan no me sirve”, ha afirmado.

Respecto a la crisis migratoria, la diputada nacionalista ha vuelto a denunciar la lentitud de las derivaciones de menores migrantes a la Península y ha advertido de que, si el proceso no se acelera, el Tribunal Supremo podría tener que intervenir nuevamente.

“Me temo que el Supremo tendrá que recordarle al Gobierno de España su competencia y mandato. Si no cumple, deberá responder como cualquiera que no lo haga a un auto judicial”.

Finalmente, Valido ha mostrado su preocupación por la intranquilidad entre los afectados por la erupción del volcán en La Palma, y ha recordado que las partidas comprometidas para la recuperación de la Isla están aprobadas, insistiendo en que “no hay motivo para retrasar su ejecución”.