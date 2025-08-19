ES NOTICIA

Crítico un hombre rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria en Tenerife

RTVC / Europa PRESS
El hombre se encontraba en las Piscinas de Bajamar, en Tenerife, cuando sufrió una parada cardiorrespiratoria que obligó a los socorristas a realizarle maniobras de reanimación

Un hombre de 83 años se encuentra en estado crítico después de que fuera sacado del agua en parada cardiorrespiratoria durante la mañana de este martes en las Piscinas de Bajamar, dentro del municipio de La Laguna, en Tenerife.

Piscinas de Bajamar, en Tenerife, donde un hombre fue recuperado de una parada cardiorrespiratoria
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los socorristas realizaron al varón maniobras de reanimación. Fueron retomadas a su llegada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que logrando revertir la parada.

Por su parte, los recursos sanitarios estabilizaron al hombre y lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias. Ingresó en estado crítico.

Finalmente, agentes de la Policía Local de La Laguna se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.

