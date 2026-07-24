‘Crónicas de San Borondón’ hablará de Canarias en la Luna y de turismo contemplativo

El programa de La Radio Canaria abordará este viernes a las 22:00 horas asuntos como la participación de Canarias en la llegada a la Luna, y también sobre cómo la ciencia puede explicar la felicidad

‘Crónicas de San Borondón‘, programa de La Radio Canaria que se emite los viernes a las 22:00 horas, y en redifusión domingos a las 00:00 horas, dedica su próxima entrega a asuntos como la participación de Canarias en la llegada del hombre a la Luna y a opciones de Turismo que han ido surgiendo en los últimos años como, por ejemplo, el Turismo contemplativo.

Antes de entrar en ambos asuntos, el periodista de RTVC Alexis Hernández conversará con José Gregorio González, director y conductor de ‘Crónicas de San Borondón’ sobre su reciente libro, ‘Felizmente felices‘. «Será un intercambio de papeles singular y una oportunidad para descubrir las motivaciones y los entresijos de un libro que me ha permitido analizar en profundidad el fenómeno de la felicidad, exponiendo lo que la ciencia sabe al respecto y cómo conecta con la tradición y con la experiencia», avanza González.

José Gregorio González, autor de ‘Felizmente felices’, dirige y presenta ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria

Turismo contemplativo

La siguiente invitada a ‘Crónicas de San Borondón’ será Ruth Gómez, responsable de ‘Tazirga Wellness Tours’. Propondrá itinerarios alternativos y regenerativos que ofrecen experiencias de salud y contemplativas en el medio natural como, por ejemplo, baños de bosque o yoga acuático, experiencias que pueden resumirse en una opción para reconectar con la Naturaleza y buscar la calma desde la escucha de la fauna hasta el sonido del agua o tumbarse sobre flora o tierra. «Una oferta diferente de turismo contemplativo y regenerativo», apostilla el director del programa.

Los ‘baños de bosque’ se ofertan como Turismo contemplativo. Una forma de reconectar con la Naturaleza

A la Luna por Maspalomas

En la recta final, la Luna será protagonista de la mano de Laura Teresa García Morales, doctora en Historia del Arte y comisaria de la exposición ‘Destino La Luna‘. Una oportunidad para conocer los entresijos del papel que jugó Canarias, la Estación Espacial de Maspalomas, en las misiones Apolo que llevaron por vez primera al hombre a la Luna.

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria acoge hasta noviembre próximo la Exposición ‘Destino la Luna’

‘Crónicas de San Borondón’ continúa su itinerario en La Radio Canaria relatando episodios de la historia mágica del Archipiélago poco conocidos.