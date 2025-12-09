El fuerte oleaje deja cinco muertos, un desaparecido y varios heridos en Tenerife y Lanzarote en un fin de semana marcado por la prealerta por fenómenos costeros en Canarias

El litoral canario ha vivido este fin de semana uno de los episodios más graves del año en términos de siniestralidad marítima, con cinco personas fallecidas, un desaparecido, varios heridos y rescate de al menos cuatro personas en diferentes puntos del archipiélago. Todo ello en un contexto de prealerta por fenómenos costeros activada por el Gobierno de Canarias ante la previsión de mar de fondo.

Cuatro muertos y un desaparecido en Los Gigantes

El suceso más grave ocurrió en la tarde del domingo en la piscina natural de Isla Cangrejo, en Los Gigantes (Santiago del Teide). Se trata de un enclave precintado y vallado por el fuerte oleaje. Aún así, muchos turistas se lo saltaron y accedieron a esta zona, especialmente peligrosa este fin de semana por la fuerza con la que el agua llegaba a la costa. Pasadas las 16.00 horas, un golpe de mar arrastró al agua a varios de estos bañistas.

Los equipos de emergencia se activaron de inmediato. Rescataron a tres personas fallecidas en el lugar —dos turistas de nacionalidad rumana y una ciudadana eslovaca, según fuentes municipales— y una mujer que había sido evacuada al hospital murió horas después, convirtiéndose en la cuarta víctima mortal. Además, se mantiene la búsqueda de una persona desaparecida.

Zona de Los Gigantes en la que perdieron la vida cuarto personas por una golpe de mar

Una persona fue rescatada ilesa por un helicóptero de Salvamento Marítimo, mientras que otro afectado sufrió contusiones moderadas y fue trasladado al Hospiten Sur. Varios heridos leves fueron atendidos por socorristas y por el SUC en la zona.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, lamentó que los accidentados accedieran a un espacio cerrado. “Se saltaron los precintos”, afirmó, recordando que estos se reponen “varias veces al día” ante la reiterada acción de usuarios, especialmente turistas. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.

Dos pescadores heridos en Los Charcones

Una situación parecida se vivió al día siguiente en Lanzarote. Este lunes dos pescadores de origen italiano fueron arrastrados por un golpe de mar en la zona de Los Charcones, en Yaiza.

Equipos de rescate participando en la búsqueda de uno de los pescadores que resultó afectado por un golpe de mar / Consorcio de Emergencias de Lanzarote

Uno de ellos pudo salir por su propio pie con numerosas heridas. Al segundo, un varón de 27 años, lo encontraron minutos después los equipos de búsqueda, que actuaron por tierra, mar y aire con dos helicópteros.

El joven sufrió una parada cardiorrespiratoria y lo trasladaron en estado crítico al hospital. Finalmente falleció en el centro hospitalario.

Fin de semana en prealerta por mar de fondo

El archipiélago se mantiene en prealerta por fenómenos costeros, con mar de fondo que ha alcanzado hasta 4 metros en diversos puntos del litoral, especialmente en las costas norte y oeste de varias islas. Las autoridades insisten en la necesidad de extremar las precauciones y respetar los cierres y señalizaciones.

Hace apenas un mes, otro episodio de fuerte oleaje dejó tres fallecidos y quince heridos en Tenerife, lo que mantiene en alerta a las instituciones ante la reiteración de accidentes motivados por el mal estado del mar.