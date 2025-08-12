El jueves tienen lugar la tradicional ceremonia guanche y la noche de los peregrinos, previo al día grande de la festividad de la Virgen de Candelaria, el viernes 15 de agosto

Informa: Nerea de Ara / Sergio Bencomo

Cuenta atrás en el municipio tinerfeño de Candelaria para vivir su día grande. Este viernes tendrá lugar la celebración de la Virgen de Candelaria, pero desde este miércoles se podrá disfrutar de los actos previos.

Uno de los actos más destacados de esta festividad tendrá lugar este miércoles: la luchada institucional. La explanada situada enfrente del Ayuntamiento se convertirá este año en un terreno improvisado donde se enfrentarán los luchadores más importantes de las islas.

El próximo jueves tendrá lugar la tradicional ceremonia guanche y la noche de peregrinos, que llegarán a pie hasta la Basílica para disfrutar de los actos del día central del viernes, la parada militar, la misa y posterior procesión de la Virgen de Candelaria.

Un programa de actos que también podrá seguirse desde todos los rincones de las islas en directo a través del grupo Radio Televisión Canaria (RTVC).