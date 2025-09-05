El Ayuntamiento destina 10,5 millones hasta 2027 para mejorar los centros educativos públicos de la ciudad

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha visitado este viernes el CEIP San Lorenzo. Darias ha querido conocer las actuaciones realizadas dentro del contrato de mantenimiento de colegios. La visita coincide con la inminente vuelta a las aulas.

El nuevo contrato supone 3,5 millones anuales durante tres años, hasta junio de 2027. La inversión total asciende a 10,5 millones, un 75% más. Darias recorrió las instalaciones acompañada de la concejala de Educación, Nina Santana, el director del centro y personal técnico. Durante la visita inauguraron también el libro de firmas del colegio.

Mejora de todos los centros

La alcaldesa destacó que este contrato cubre 62 colegios públicos, tres escuelas de música y nueve sedes de la Universidad Popular. Subrayó la importancia de contar con instalaciones óptimas. El programa de mantenimiento incluye carpintería, pintura, albañilería, reparación de cubiertas, impermeabilizaciones, fontanería y electricidad. También contempla sistemas contra incendios, placas solares y mobiliario de seguridad.

Carolina Darias junto al equipo directivo del CEIP San Lorenzo y personal de la Concejalía de Educación | Ayuntamiento de Las Palmas de GC

Aunque el servicio funciona todo el año, las principales obras se concentran en verano. Así se evita interrumpir el desarrollo normal de las clases. La Concejalía de Educación ha habilitado una aplicación para que los equipos directivos comuniquen incidencias. Con ella se garantiza agilidad y eficacia en la atención.

En el centro visitado, el CEIP San Lorenzo, se realizaron tareas de cerrajería, albañilería, pintura y fontanería. Destaca la renovación de la fachada con un tratamiento antihumedad. Se mejoró el aislamiento térmico con nuevas carpinterías y se repararon 53 rejas. Además, se instalaron 20 más y barandillas de seguridad en la segunda planta. Por su parte, la cancha deportiva recibió reparaciones en las grietas y un repintado integral. Los trabajos continuarán en los próximos días con mejoras en los muros exteriores.