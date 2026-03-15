David Cantero vence en la Copa del Mundo de triatlón en Lanzarote tras un ajustado sprint final y pese a una penalización de diez segundos

David Cantero gana, en un extraordinario final, la Copa del Mundo de Lanzarote / worldtriathlon

El español David Cantero, campeón del mundo sub’23 hace dos temporadas, se impuso este sábado, en la prueba de la Copa del Mundo de triatlón disputada en Lanzarote.

El valenciano, a pesar de haber sufrido una penalización de diez segundos a causa de una acción antirreglamentaria durante una de las transiciones, cubrió el recorrido, de 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y cinco más de carrera a pie, con un tiempo de 54 minutos y 45 segundos; y se impuso al derrotar en el sprint final al alemán Tim Helwig, al que mejoró en tres segundos. El marroquí Jawad Abdelmoula, a once segundos, concluyó tercero.

La alemana Nina Eim ganó, con un tiempo de una hora, dos minutos y catorce segundos la prueba femenina en Costa Teguise. Eim mejoró en cinco segundos a la inglesa Georgia Taylor-Brown, que fue segunda, y en ocho segundos a otra alemana, Laura Lindemann, que subió al podio como tercera clasificada; en una prueba en la que la zaragozana Marta Pintanel y la pacense Miriam Casillas lograron el cuarto y el octavo puesto para España, respectivamente.