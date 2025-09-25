El programa realizará su entrega desde Garachico para dar una completa cobertura sobre el primer simulacro de erupción volcánica de España

El programa entrevistará a figuras clave y narrará el proceso en vivo hasta las 10 de la mañana

Recreación de la erupción que arrasó Garachico en 1706, por el pintor Ubaldo Bordanova.

El equipo del programa ‘De la noche al día‘ amanecerá este viernes 26 de septiembre en la localidad de Garachico, donde tendrá lugar el simulacro de la erupción volcánica. Con el objetivo de divulgar y fomentar la prevención y la seguridad en las islas ante catástrofes como la de un volcán, el programa de la Radio Canaria se convertirá en un habitante más de Garachico realizando esta prueba de emergencia, la primera que se realiza en España.

Desde primera hora de la mañana, la presentadora Estíbaliz Pérez, junto a Eva García, Cristian Luis y Jorge Miranda, estará trasladando a la audiencia todo lo que acontece durante el previo y desarrollo de este simulacro. El ejercicio contempla una simulación de evacuación de parte del casco histórico, el despliegue de efectivos de respuesta, la atención a personas con movilidad reducida y la gestión de albergues temporales.

‘De la noche al día’ se pondrá en marcha desde las 06:30 horas, con entrevistas en directo y aportando información sobre la jornada al mismo tiempo que ofrece su habitual repaso a la actualidad en Canarias.

A las 08:45 horas comenzará la rueda de prensa del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, en la que se anunciará el cambio de nivel de riesgo y la evacuación inminente en Garachico.

A continuación, sobre las 09:00 horas, se activará el sistema ES-ALERT en los teléfonos móviles de los 5.000 habitantes de Garachico que tengan móvil, así como a los visitantes que se encuentren en el municipio, con un mensaje de aviso que marcará el inicio de la fase de evacuación. Este mismo mensaje se extenderá progresivamente al resto de la isla.

Inmediatamente después del aviso, ‘De la noche al día’ irá relatando a los oyentes cada paso de la evacuación del casco histórico, en la que participarán efectivos de seguridad, personal sanitario y servicios de emergencias europeos, hasta las 10:00 horas que finaliza su emisión. Tomará el relevo de la cobertura informativa sobre el simulacro ‘La Alpispa‘, con conexiones y aportación de datos a lo largo del programa.