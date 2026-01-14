Debut de los estudiantes de La Gomera en la cocina

Los alumnos de Hostelería del Centro de Formación Profesional de San Sebastián de La Gomera crean su primer menú asequible para todos los bolsillos

Informa: RTVC.

Los alumnos de Hostelería del Centro Integrado de Formación Profesional de San Sebastián de La Gomera elaboran su primer menú. La técnica y el conocimiento han sido puestos en práctica después de varios meses estudio.

Los estudiantes de Hostelería del Centro Integrado de Formación Profesional de San Sebastián de La Gomera crean su primer menú.

Han creado diferentes platos utilizando las enseñanzas de sus profesores y después de introducirse en el análisis de los productos locales.

Menú al detalle

Durante varias horas han estado elaborando un primer plato formado por una ensalada de pasta; un segundo, compuesto por filo de carne de red con una guarnición de tortilla, culminando con un postre de profiteroles.

Los estudiantes han trabajado bajo las premisas de cocinar, aprender y conquistar a los posibles comensales.

Han utilizado productos de kilómetro 0, cercanos para que todo quede dentro de una elaboración sostenible cuidando cada detalle. Bajo la supervisión de los profesores que les van dando ideas para que la receta sea perfecta.

En una jornada han puesto sobre los fogones las enseñanzas de varios meses. Un sector que emplea en Canarias a más de 90.000 personas.