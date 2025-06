Este jueves se celebró el 10º aniversario de la declaración del Macizo de Anaga como Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco

El Cabildo de Tenerife homenajeó este jueves a una veintena de colectivos y personas que han contribuido a la mejora de la vida comunitaria y a mantener el nombramiento del Macizo de Anaga como Reserva de la Biosfera. Estos reconocimientos se otorgaron en la XXVII Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB de la Unesco en 2015.

Entrega de reconocimientos por el 10º aniversario de Anaga como Reserva de la Biosfera/ Cabildo de Tenerife.

El acto tuvo lugar en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Este contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el primer teniente de alcalde, Badel Albelo; el alcalde de Tegueste, Norberto Padilla; y la presidenta del Consejo Científico del Comité Nacional del Programa MaB, Marisa Tejedor.

10 años desde que Anaga fue declarada Reserva de la Biosfera

Dávila indicó que “se cumplen 10 años desde que Anaga fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, un reconocimiento internacional que puso en el mapa algo que los habitantes de esta tierra ya sabían desde siempre: que Anaga es única. Por su biodiversidad, por su paisaje, pero sobre todo por la relación tan profunda y respetuosa que su gente mantiene con la tierra donde han nacido”.

“Este reconocimiento no habría sido posible sin quienes han habitado, trabajado y defendido esta tierra, muchas veces en silencio, otras con mucho esfuerzo, pero siempre con amor y compromiso. Y por eso hoy para conmemorar este décimo aniversario lo hemos hecho de la mejor manera posible, homenajendo a personas y entidades que hacen posible cada día que Anaga conserve su alma. Quiero destacar el compromiso de los vecinos por defender y proteger un espacio único”, indicó Dávila.

Dávila aseguró que “cada uno de ellos resumen una forma de vida, una relación con la tierra hecha de respeto, de esfuerzo, de saber heredado y de compromiso profundo. Gracias a ellos, a todos los que se han dado cita aquí hoy, a quienes siguen caminando estos senderos con respeto y orgullo, a quienes cada día defienden Anaga desde el trabajo callado y constante”.

Anaga no puede ser solo un destino turístico de postal

Finalmente, dijo que “desde el Cabildo de Tenerife reafirmamos nuestro compromiso. Porque no se protege lo que no se conoce, y no se ama lo que no se valora. Anaga no puede ser solo un destino turístico de postal. Es un lugar vivo, con personas que aman su monte, que conocen el tiempo por el vuelo de las aves y que entienden el valor del silencio. Por ellas trabajamos. Y por ellas planificamos medidas que ordenen los usos, que protejan los recursos, que hagan compatible la vida con la sostenibilidad. En esa labor estamos y continuaremos para tener esta reserva de la biosfera durante muchos más años”.

Por su parte, Blanca Pérez destacó las singularidades de Anaga, “pero no solo su flora y fauna, que en muchos casos es única, sino de las personas que la habitan y que la convierten en un espacio único. El Cabildo es un aliado para ellos y debemos seguir trabajando de forma coordinada entre las administraciones y sus habitantes para preservar, proteger y conservar este espacio del que nos sentimos tan orgullosos”.

Colectivos y personas distinguidas