608 mujeres con discapacidad dieron la alerta el año pasado en el servicio telefónico de atención a victimas de violencia de género del 112

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha subrayado este miércoles que «no creer a las mujeres con discapacidad cuando denuncian maltrato es infligirles una nueva violencia».

Informa RTVC.

Tras firmar con la presidenta del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), Carmen Laucirica, la renovación del protocolo general de actuación para el desarrollo de actuaciones dirigidas a mujeres con discapacidad, Delgado ha informado de que el servicio telefónico de violencia de género 112 atendió el año pasado 608 alertas de mujeres con discapacidad.

Por ello, ha destacado la relevancia de seguir desarrollando acciones que permitan erradicar «las dobles y triples discriminaciones que afectan por razón de género y de discapacidad a las mujeres».

Delgado: «No creer a la mujer con discapacidad que denuncia maltrato es violentarla más». RTVC

La consejera ha subrayado que el último ‘Diagnóstico sobre mujeres con discapacidad y violencia de género’ elaborado por el Instituto Canario de Igualdad en colaboración con CERMI advertía de que el principal problema de las mujeres con discapacidad que confiesan víctimas violencia de género es la falta de credibilidad del entorno.

«No creerlas es condenarlas al silencio»

«Es inaudito que, por el hecho de tener una discapacidad, dudemos de su testimonio cuando cuentan que han sufrido algún tipo de violencia por algún hombre, que, a lo mejor, incluso, es su propio cuidador. No creerlas, no acompañarlas, no apoyarlas, es infligirles un nuevo maltrato, es condenarlas al silencio», ha aseverado.

El estudio reveló que el 40 % de las personas a quién una mujer con discapacidad que había sufrido malos tratos contó lo que le había pasado, dudó de la veracidad de su testimonio.

Así mismo el diagnóstico refleja que el 71 % de las mujeres encuestadas había vivido violencias machistas fuera de la pareja, en la mitad de los casos (47 %) por parte de hombres de la familia y en otro 21 % por parte de conocidos.

En el seno de la pareja o expareja, las violencias más habituales fueron las humillaciones, desprecios o aislamiento social.

Menosprecio a la mujer

En el 57 % de los casos, se utilizó la discapacidad para menospreciar a la mujer; el 74 % de las encuestadas se sintió intimidada o asustada; y en el 59 % de ellas las obligaron a mantener relaciones sexuales sin desearlo por miedo.

Laucirica ha resaltado la necesidad de contar con datos para saber la realidad e intervenir y ha alertado de que «está muy generalizada la situación de indefensión» de este colectivo.

Para Laucirica, es necesario «seguir trabajando, adaptando los protocolos de intervención» porque «la mujer con discapacidad, las niñas con discapacidad, merecen una mirada real, sensible a todas las situaciones».