Los dentistas recomiendan «mirar bien la letra pequeña» de ofertas que se suelen hacer en campañas de descuento

Imagen cedida.

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife ha advertido esta semana sobre el peligro que supone la compra de productos dentales sin supervisión (como cepillos eléctricos, férulas de descarga, y blanqueamientos dentales). Todo ello, con motivo del Black Friday. De tal forma que, instan a consultar al especialista.

Productos dentales

En una nota de prensa, los profesionales recomiendan «mirar bien la letra pequeña» de estas ofertas que se suelen hacer en campañas de descuento previas a la Navidad. Así como consultar con el dentista si se necesita ese producto realmente.

Así, tal y como explica la presidenta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Concepción Mercedes León Martínez, un cepillo eléctrico «no es adecuado para todo el mundo». Lo argumenta en que «si la persona tiene el esmalte erosionado puede necesitar el uso de un cepillo manual muy suave».

Férulas de descanso

Por su parte, las férulas de descanso o la ortodoncia invisible «deben ser personalizadas, pautadas y supervisadas por un dentista«.

Por otra parte, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife sigue poniendo el foco en cualquier oferta vacacional con motivo de las fiestas navideñas. Además, que incluya tratamientos dentales.

Tratamientos blanqueadores

También, los profesionales de la provincia tinerfeña recuerdan que los tratamientos blanqueadores deben ser «pautados y supervisados» por el dentista. Esto se debe a que algunas composiciones llevan productos que, por ley, solo pueden aplicarse por un profesional colegiado.

En definitiva, destacan, productos adquiridos en internet y sin el control adecuado pueden causar el efecto contrario.