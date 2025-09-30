La Guardia Civil ha instruido actas de denuncias contra siete turistas que fueron sorprendidos bañándose junto a un grupo de cetáceos en aguas del sur de Tenerife, una conducta que se considera una grave infracción medioambiental

Turistas sorprendidos mientras se bañaban con cetáceos en aguas del sur de Tenerife. Fotografía: Guardia Civil

Los hechos tuvieron lugar a mediados del mes de septiembre, cuando un vídeo comenzó a circular por grupos de mensajería instantánea y redes sociales. Mostraba a varias personas nadando junto a los cetáceos.

La grabación permitió identificar tanto a la embarcación de alquiler desde la que se lanzaron al agua como a los propios infractores.

Según confirmaron los agentes de la Guardia Civil, los turistas habrían alquilado una embarcación de recreo. Iniciaron la jornada de navegación hasta que localizaron al grupo de cetáceos, momento en el que decidieron lanzarse al mar para nadar junto a ellos. Según informa la Guardia Civil, incumplían lo establecido en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, que regula las medidas de protección de estos animales marinos.

Las sanciones pueden superar los 60.000 euros

La normativa prohíbe expresamente el baño o buceo en la zona de exclusión de protección de cetáceos, con el objetivo de evitar molestias y riesgos para su conservación,

Los siete identificados, un grupo de amigos de vacaciones en Tenerife, alegaron desconocer la normativa, pero eso no exime de su cumplimiento y este tipo de conductas pueden acarrear sanciones que podrían superar los 60.000 euros.

En la magen, los turitas bañándose junto a un grupo de cetáceos

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de respetar las normas de protección de la fauna marina, especialmente en Canarias, donde se concentra una de las mayores poblaciones de cetáceos residentes en Europa.

Además, subraya que actividades irresponsables como ésta ponen en peligro tanto a los animales como a los propios bañistas.