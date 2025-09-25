ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Denuncian la actitud agresiva de una mujer con familias y alumnado del CEIP Roque Aguayro, en Agüimes

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Madres y padres del CEIP Roque Aguayro, en Agüimes, Gran Canaria, se han concentrado este viernes a las puertas del Ayuntamiento denunciando la situación

Informa: Redacción Informativos RTVC

Madres y padres del CEIP Roque Aguayro de Agüimes se han concentrado este viernes ante el Ayuntamiento porque aseguran que una madre insulta continuamente al alumnado e incluso, según detallan, les ha llegado a agredir físicamente.

El Ayuntamiento ha presentado cuatro informes ante la Fiscalía porque, asegura, el problema se ha extendido a todo el municipio.

Concentración delante de las puertas del Ayuntamiento de Agüimes. Imagen RTVC

Al menos dos años de agresiones psíquicas y físicas a padres, madres y alumnos. Denuncias archivadas muchas y otras en trámites. Apoyo municipal ante un problema que torna en inseguridad municipal.

El Ayuntamiento ha presentado cuatro expedientes a la Fiscalía por altercados en el centro salud, oficinas municipales y plazas públicas contra funcionarios del Consistorio.

Los padres del CEIP Roque Aguayro se muestran impotentes y afirman el calvario que viven cada día. Hay preocupación por lo que ven y viven los menores. Denuncian la falta de respuesta judicial, que trata el caso, afirman, como problemas entre vecinos. Buscan unificar todas las denuncias presentadas y actuar en bloque para poner fin, de una vez por todas aseguran, a este conflicto.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La cesta de la compra sube un 2,5 % en un año

SIMULACRO | El Cabildo de Tenerife activa en fase de prealerta el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV)

Se comienza a rehabilitar el paisaje natural protegido de Valle Grande, en Fuerteventura

Morales defiende el producto local frente a la producción extranjera

El simulacro de erupción volcánica pasa por las aulas de Garachico y El Tanque

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025