Madres y padres del CEIP Roque Aguayro, en Agüimes, Gran Canaria, se han concentrado este viernes a las puertas del Ayuntamiento denunciando la situación

Informa: Redacción Informativos RTVC

Madres y padres del CEIP Roque Aguayro de Agüimes se han concentrado este viernes ante el Ayuntamiento porque aseguran que una madre insulta continuamente al alumnado e incluso, según detallan, les ha llegado a agredir físicamente.

El Ayuntamiento ha presentado cuatro informes ante la Fiscalía porque, asegura, el problema se ha extendido a todo el municipio.

Concentración delante de las puertas del Ayuntamiento de Agüimes. Imagen RTVC

Al menos dos años de agresiones psíquicas y físicas a padres, madres y alumnos. Denuncias archivadas muchas y otras en trámites. Apoyo municipal ante un problema que torna en inseguridad municipal.

El Ayuntamiento ha presentado cuatro expedientes a la Fiscalía por altercados en el centro salud, oficinas municipales y plazas públicas contra funcionarios del Consistorio.

Los padres del CEIP Roque Aguayro se muestran impotentes y afirman el calvario que viven cada día. Hay preocupación por lo que ven y viven los menores. Denuncian la falta de respuesta judicial, que trata el caso, afirman, como problemas entre vecinos. Buscan unificar todas las denuncias presentadas y actuar en bloque para poner fin, de una vez por todas aseguran, a este conflicto.