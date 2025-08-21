Denuncian al presidente de Argentina, Javier Milei, por corrupción

Señalan a su hermana Karina y a otras tres personas por una trama relacionada con la adquisición de medicamentos

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la secretaria de la Presidencia, su hermana Karina Milei, han sido denunciados este miércoles junto a otras tres personas por una presunta trama de corrupción relacionada con el aprovisionamiento de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Trama de corrupción

La acusación, presentada por el letrado Gregorio Dalbón, que ha representado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y difundida en redes sociales, detalla un entramado «de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicacamentos, con afectación directa a los fondos públicos».

El escrito señala, además de a los hermanos Milei, al director de Andis, Diego Spagnuolo; el asesor de Karina Eduardo «Lule» Menem; y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker. Los denunciados habrían cometido «delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública», tal como indica el documento.

Audios comprometedores

La denuncia se basa en unos audios filtrados en la tarde de este miércoles por el canal de streaming Carnaval y recogidos posteriormente por medios locales como ‘Clarín’, en los que Spagnuolo admite la existencia de un sistema de «recaudación ilegal» que involucra al jefe del Estado, a su hermana y los otros tres acusados. «De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 por ciento, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia«, afirma el titular de Andis.

«A Karina le llega el 3 por ciento y el 1 por ciento se va en la operatoria», agrega Spagnuolo. En otro fragmento de la grabación asegura que «yo hablé con el presidente. Tengo todos los ‘WhatsApp’ de Karina. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita (dinero) a los prestadores».

Dalbón ha solicitado en su escrito el registro de ANDIS, de la Secretaría de Presidenica y de las oficinas de Suizo Argentina. Asimismo, ha pedido a la Unidad de Información Financiera (UIF) que analice los movimientos bancarios de la empresa implicada en la presunta trama. También una investigación sobre la composición societaria y posibles vínculos comerciales entre Suizo Argentina y funcionarios del Ejecutivo argentino.

El caso ha trascendido justo en una jornada en la que el Congreso ha rechazado el veto impuesto por el presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con 172 votos a favor del proyecto, 72 en contra y dos abstenciones.