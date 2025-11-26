El sector aéreo pide normas más restrictivas para evitar las conductas violentas de algunos pasajeros que han aumentado tras la pandemia

Informa: RTVC.

Las conductas violentas dentro de los aviones ha ido en aumento en los últimos años. Portavoces del sector aéreo denuncian la falta de medios para controlar estos comportamientos que ponen riesgo al resto de los pasajeros.

La Guardia Civil trata de reducir a una pasajera que estaba protagonizando un altercado en un vuelo desde Gran Canaria.

El último caso ocurrido en Canarias, se produjo en vuelo destino Irlanda desde Gran Canaria. Una pasajera provocó varias heridas a agentes de la Guardia Civil cuando trataba de retenerla al presentar una conducta inadecuada.

Mayores sanciones

Uno de los agentes resultó herido en el forcejeo. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil aseguran que hay disponen de pocos medios para evitar este tipo de conductas.

Los profesionales del sector aéreo subrayan que han aumentado este tipo de altercado después de la pandemia, y «sobre todo entre las compañías de bajo coste», apuntan.

Proponen aplicar el modelo americano, imponer multas a los que provocan estos incidentes a bordo de los aviones. Una de las más altas del gobierno estadounidense fue de más de 60.000 euros a una mujer «que escupió e intentó patear a la tripulación y a otros pasajeros».

Algunas aerolíneas pueden prohibir que ciertas personas vuelvan a volar. Otros, aseguran que detrás de estas conductas pueda estar el consumo de alcohol, un producto que según los expertos, se niegan a limitar, por el dinero que ingresan por este consumo.