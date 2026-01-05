Deportivo Abanca vs Costa Adeje Tenerife | J15 Liga F 25-26

Deportivo Abanca vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 11 de enero. Partido correspondiente a la J15 de la Liga F Moeve. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Deportivo Abanca y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este domingo 11 de enero, a las 11:00 (hora canaria) en el Estadio ABANCA-Riazor. El encuentro corresponde a la jornada 15 de LaLiga F Moeve.

Deportivo Abanca vs Costa Adeje Tenerife | J15 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar por 1-1 ante el DUX Logroño. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el Deportivo Abanca perdió en el partido de liga ante la Real Sociedad. El equipo se encuentra decimotercero con 13 puntos.

Posiciones en la clasificación del Deportivo Abanca y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 24 puntos, quince por debajo del Barcelona, líder de la competición. Por su parte, el equipo gallego ocupa la decimotercera posición, con 13 puntos.

Últimos enfrentamientos entre el Deportivo Abanca y Costa Adeje Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Tenerife Femenino ha ganado tres de ellos, mientras que los otros dos fueron empates. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de dos partidos ganados y dos empatados y otro perdido. Sin embargo, el equipo coruñés llega a este enfrentamiento tras haber perdido tres de sus últimos cinco partidos, habiendo ganado los otros dos.

