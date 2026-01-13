El archipiélago se mantiene como una de las regiones con mayor índice de depresión entre su población

Canarias se mantiene entre las diez comunidades españolas con mayor número de casos de depresión. Aunque los datos han mejorado, la cifra sigue siendo alarmante, lo que subraya la necesidad de una mayor atención a la salud mental en la región.

En el marco del Día Mundial contra la Depresión, expertos insisten en la importancia de identificar el problema a tiempo y, sobre todo, de pedir ayuda. La depresión no es solo tristeza, y no siempre se cura con medicación.

La sociedad ansiosa: una de las razones

“La sensación de no tener control sobre mi vida” es uno de los síntomas clave de este trastorno. Ocho de cada diez canarios afirman haber padecido depresión en algún momento.

El estrés post-COVID, las demandas del día a día y la hiperconectividad han incrementado los casos, convirtiendo a la sociedad actual en una «sociedad ansiosa».

La depresión en Canarias: un breve repaso a la salud mental en las islas / Archivo RTVC

Los especialistas advierten que no todas las sensaciones depresivas corresponden a un trastorno clínico. Las causas pueden ser diversas, y la predisposición genética juega un papel importante aunque hay que saber reconocer las señales para encontrar soluciones.

«Debemos pedir ayuda y buscar soluciones, no solo individuales, sino también comunitarias», destaca Miguel Tomé, vicepresidente de la Federación Salud Mental Canarias.

La colaboración entre profesionales y una mayor inversión en salud mental son fundamentales para afrontar esta problemática de manera efectiva.