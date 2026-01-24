El Cisneros La Laguna recibe al CV Guaguas este domingo a las 13:00 (hora canaria) en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz

Derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el CV Guaguas / Cisneros La Laguna

El Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife es el epicentro del voleibol nacional, pues, desde este jueves y hasta el domingo, en el recinto capitalino se disputa la Copa de la Reina 2026. Además, el 25 de enero también se juega un partido de la Superliga Masculina, el derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el CV Guaguas (13:00 horas).

Los tinerfeños llegan a la cita en sexta posición con 21 puntos y tras derrotar al Servigroup Playas de Benidorm en un agónico encuentro (3-2). Mientras, los grancanarios son los líderes con doce triunfos en 13 encuentros, ganando 0-3 al Bus Leader San Roque el pasado fin de semana. Asimismo, este jueves tuvieron compromiso en la CEV Champions League, venciendo 3-2 al VK Lvi Praga checo por 3-2.

Declaraciones de los entrenadores

Miguel Rivera asegura que “el equipo llega bien, sin lesiones importantes y en buena dinámica, tanto en resultados como en sensaciones, con momentos de bastante buen juego”. Si el técnico del Cisneros comenta que “esto nos permite ser optimistas”, también admite que “este domingo nos enfrentamos al equipo más fuerte del campeonato”. Alabando la profundidad de plantilla del CV Guaguas, Rivera confía en “jugar muy bien y utilizar nuestras armas para hacerles daño”.

Por su parte, Guillem Pont no esconde que “hay que hacerlo todo bien” ante los líderes de la Superliga Masculina, aunque destaca que “la victoria contra Benidorm nos reforzó y nos dio confianza”. Por último, el colocador indica que el Quico Cabrera “es un gran pabellón” y espera “que venga mucha gente a animarnos”.