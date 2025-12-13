El Tenerife Libby’s La Laguna visita este domingo, 14 de diciembre, a las 11:00 (hora canaria) al CD Heidelberg Volkswagen en el pabellón Miguel Solaesa

Derbi entre CD Heidelberg Volkswagen y Tenerife Libby’s La Laguna / Tenerife Libby’s La Laguna

En la undécima jornada de la Liga Iberdrola de voleibol femenino habrá un derbi canario entre el Cd Heidelberg Volkswagen y el Tenerife Libby’s La Laguna. Se jugará este domingo, 14 de cieimbre, a las 11:00 (hora canaria) desde el pabellón Miguel Solaesa de Las Palmas de Gran Canaria.

Así llegan ambos equipos

El Heidelberg Volkswagen afronta el derbi como segundo clasificado de la Liga Iberdrola, solo por detrás de Avarca de Menorca, tras un sólido inicio de temporada que lo mantiene instalado a la cabeza de la tabla. En su último encuentro liguero, las grancanarias se impusieron por 1-3 al CV Sayre Centro Comercial La Ballena.

Por su parte, el Tenerife Libby’s La Laguna llega al choque situado en la décima posición, tras caer por 1-3 ante Arenal Emevé en la décima jornada. El conjunto lagunero llega en un momento de transición técnica tras la salida de Guillermo Orduna y a la espera de oficializar a su nuevo entrenador.

Retransmisión en directo desde Televisión Canaria

El encuentro se podrá seguir en directo a través de la señal de TDT de Televisión Canaria y también en streaming en www.rtvc.es. La retransmisión contará con la narración de Jorge Peris y los comentarios técnicos de Héctor González Goya.

Con esta emisión, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público con el deporte de las Islas, la difusión de sus disciplinas y la visibilización del talento femenino que representa al Archipiélago en la élite nacional.