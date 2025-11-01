El Heidelberg Volkswagen visita al JAV Olímpico este domingo, a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena

Derbi entre el Heidelberg Volkswagen y el JAV Olímpico / C.D. Heidelberg

Con la resaca emocional del partido de CEV Zeren Group Champions League aún a flor de piel, este domingo el Heidelberg Volkswagen disputa uno de los partidos más interesantes de la 4ª jornada de la Liga Iberdrola, el derbi grancanario ante el JAV Olímpico, que se jugará a partir de las 17:00 horas en el Gran Canaria Arena.

Ambos conjuntos llegan en rachas muy diferentes, mientras que las colegiales cuentan sus cuatro partidos por victorias y lideran la clasificación, empatadas a 9 puntos con el Avarca Menorca, las de Juan Diego García solo han podido lograr un triunfo en los 3 partidos que han disputado y son séptimas con 4 puntos.

Para Santi Guerra “al ser un derbi la parte emocional cuenta mucho y tendremos que hacer un trabajo muy serio si queremos ganarles en su cancha. Va a ser un partido diferente al del miércoles, esa parte emocional por nuestra parte debe estar enfocada en ganarle a uno de los equipos que ha dominado la Liga Iberdrola en los últimos años. Sabemos que vamos a una cancha complicada, pero tenemos que seguir la línea ascendente que llevamos”.

Para la opuesta argentina Martina Bednarek, que se ha hecho con un puesto en el 7 inicial de Santi Guerra en los últimos partidos, “será clave la actitud, desarrollar nuestro juego y ser agresivas lo mayor posible, con la mejor actitud y jugando con garra”.