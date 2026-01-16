El Terrero Camilo León acogerá la ida de la semifinal de la Liga Cabildo de La Palma – SPAR entre el CL Aridane y el CL Las Manchas

CL Aridane vs CL Las Manchas buscan un puesto en la final de la Liga Cabildo de La Palma-SPAR / RTVC

Este fin de semana será el enfrentamiento de ida de las semifinales de la Liga Cabildo de La Palma – SPAR de Primera entre el CL Aridane y el CL Tamanca Las Manchas, el apasionante derbi de lucha canaria del Valle de Aridane.

El Terrero Camilo León de Los Llanos acogerá esta primera luchada de la eliminatoria entre el vigente campeón de la competición (CL Aridane) y el equipo revelación de la temporada, el conjunto de Las Manchas. En la previa de la luchada, el equipo de Terrero y Gloria contará las claves que pueden marcar esta semifinal.

El CL Aridane ha apostado este curso por la juventud del puntal B majorero Raúl Peñate “Pollo Camareta II” que ha mostrado hasta ahora gran capacidad para ejercer como líder sobre la arena, prueba de ello es que conquistó hace apenas un mes la Supercopa tras vencer al CL Auarita Tedote. Estará arropado por Carlos Jiménez “Palmerito” y Carlos Matoso (pareja de puntales C). Peñate es la gran esperanza de la escuadra de Los Llanos para revalidar el título liguero.

Enfrente tendrá a un CL Tamanca en dinámica ascendente y conjurado para disputar por primera vez una final de la máxima categoría. En su tercera temporada como puntal de la escuadra de Las Manchas, Fernando Rodríguez “Pollo de La Montaña” está rindiendo a su mejor nivel. Además, el buen hacer del resto del equipo, incluyendo a sus destacados “A”, Humberto Vera y Rafa Fernández, colocan al Tamanca en igualdad de condiciones con el Aridane para poner la eliminatoria a su favor.

Dónde ver la luchada

La luchada se podrá seguir en Directo este sábado, 17 de enero, desde las 19:40 en el canal de YouTube Deportes Televisión Canaria. Además, se podrá ver este domingo 18, en el canal TDT de Televisión Canaria en su horario habitual, 17:55 horas.

Con la narración de Willy Rodríguez Calero, acompañado por David Yanes en los comentarios y con Jorge Benítez en el micrófono inalámbrico, “Terrero y Gloria” contará todos los detalles de este derbi de máxima rivalidad comarcal.

Nada más acabar la luchada, además de escuchar a los protagonistas a pie de terrero, se informará de la actualidad en las diferentes competiciones en juego incluida la categoría femenina. El equipo del programa ha preparado también varios reportajes exclusivos entre los que destacan uno dedicado al pase para la prensa de la película “La Lucha” de José Alayón. Cerramos el programa con una nueva entrega de “La Opinión de Juan Espino” en la que habla de un asunto de gran interés en nuestro deporte vernáculo.