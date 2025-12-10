ES NOTICIA

Mueren 20 personas en Fez por un derrumbe

RTVC / AGENCIAS
En los inmuebles afectados vivían ocho familias y las autoridades marroquíes no descartan que puedan haber más fallecidos

El derrumbe de dos edificios en Fez provoca la muerte de 20 personas.

Cerca de 20 personas han fallecido en la ciudad marroquí de Fez tras el derrumbe de dos edificios. Las autoridades aseguran que esta cifra podría aumentar en las próximas horas.

Entre los escombros se han encontrado 15 personas que presentan heridas de diversa consideración.

Barrio Al Mustaqbal

Los inmuebles se encontraban en el barrio próximo a Fez, Al Mustaqbal. En viviendas habitaban 8 familias. Según las fuerzas de seguridad marroquíes, han fallecido 19 personas y otras 16 presentan heridas graves.

Por otro lado, según la agencia estatal marroquí, MAP, continúan trabajando los equipos de rescate por si hubieran más fallecidos entre los escombros.

La zona del siniestro ha sido acordonada por las autoridades para establecer un perímetro de seguridad y facilitar la evacuación de las personas rescatadas. Los habitantes de los edificios colindantes han sido evacuados por si pudieran estar afectadas sus estructuras. Los heridos fueron trasladados al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir atención médica.

Los servicios de seguridad investigan las causas del desplome, que por el momento, no han trascendido. Las autoridades policiales ontinúan rastreando entre los escombros por si hubiera más víctimas.

