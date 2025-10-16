ES NOTICIA

Denuncian la desaparición de tres vehículos del servicio de limpieza de Arona

Redacción RTVC
Tras publicar sus matrículas, se ha confirmado la presencia de estos vehículos en otros municipios de la isla

Más por Arona (MxA) denuncia la desaparición de tres vehículos del servicio de limpieza y recogida de residuos del municipio: dos camiones de basura y una pick up.

Hasta el momento se desconoce el lugar en el que se encuentran, pero se ha confirmado que estos vehículos han podido verse circulando recientemente en otros municipios de la isla de Tenerife. tras hacerse públicas sus matrículas.

Por lo pronto, la investigación continúa para esclarecer los hechos y recuperar los vehículos cuanto antes.

