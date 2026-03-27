La Policía Nacional interviene drogas, 35.000 euros y material delictivo en 11 registros simultáneos de la organización criminal en San Cristóbal, San José y La Suerte

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria tras un amplio operativo que se ha saldado con 17 detenidos.

La intervención, desarrollada en la madrugada del 24 de marzo, incluyó 11 entradas y registros en viviendas de los barrios de San Cristóbal, San José y La Suerte, utilizadas presuntamente como puntos de venta y consumo de estupefacientes.

La investigación permitió identificar a varios clanes familiares que operaban mediante “narcopisos”, organizando turnos para la distribución de sustancias como heroína y crack, y generando una elevada conflictividad en el entorno.

Desarticulada una organización criminal en Las Palmas de Gran Canaria con 17 detenidos. La Policía Nacional

Líder en la localización de La Suerte

Durante el operativo, en el que participaron más de 120 agentes de distintas unidades, se intervinieron importantes cantidades de droga, entre ellas 3,3 kilos de heroína, 1,1 kilos de cocaína, además de crack, anfetaminas, MDMA y hachís, junto a 35.000 euros en efectivo.

Asimismo, los agentes incautaron material presuntamente vinculado a otras actividades delictivas, como placas falsas de la Guardia Civil, un táser, una pistola simulada y herramientas utilizadas en robos a otras organizaciones.

La operación ha permitido desmantelar por completo la estructura criminal, cuyo líder fue localizado en La Suerte, y ha concluido con el ingreso en prisión de nueve de los arrestados.