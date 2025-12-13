La Policía Nacional ha desarticulado un punto de almacenamiento de drogas en un gimnasio de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 52 años, como presunto responsable de un sistema de almacenamiento ilícito de sustancias estupefacientes dentro de un conocido gimnasio de la capital grancanaria

La investigación denominada ‘Operación Powerlift‘ se inició el 11 de octubre. Se localizaron 2 kilogramos de cocaína, 100 gramos de tusi, 100 gramos de cristal, 18.580 euros en efectivo y diversos productos destinados al corte y adulteración de drogas en tres taquillas de un gimnasio ubicado en el interior de un centro comercial.

Estos espacios eran empleados como «caleta». Se utilizaban como punto oculto de guarda y custodia de la droga, según ha especificado en una nota la Policía Nacional.

.El sospechoso accedía al gimnasio únicamente para dirigirse de inmediato al vestuario. Allí, manipulaba la sustancia ilícita en apenas unos minutos y después abandonaba el lugar. Esta actuación llegaba a repetirla varias veces en un mismo día. Para ello, se amparaba en su condición de usuario del establecimiento.

La investigación continúa abierta

Señala la Policía Nacional que un elemento clave de la investigación fue el hallazgo de una huella identificativa analizada por la Brigada Provincial de Policía Científica. Una vez descubierto el material estupefaciente, el sospechoso cesó por completo sus visitas al gimnasio, reforzando las evidencias recabadas.

Tras delimitar su responsabilidad, los agentes procedieron a su localización y detención, constatando que en los días posteriores a la intervención el investigado había adoptado medidas para evitar ser identificado.

La investigación continúa abierta para determinar posibles conexiones adicionales o ramificaciones de la actividad delictiva.