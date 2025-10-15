Los desahucios por impago de alquiler bajaron en Canarias un 2,6 %, pasando de 341 casos en el segundo trimestre de 2024, a 332 casos en el pasado verano

Los desahucios en Canarias bajan un 31% en el segundo trimestre de 2025. Fotografía: Europa Press

El número de lanzamientos -desalojo forzoso de una vivienda o desahucio-, iniciados en el segundo trimestre de 2025 en Canarias fue de 50, lo que supone un descenso de los desahucios en el Archipiélago de un 30,6 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando llegaron a 72, según datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los desahucios por impago de alquiler bajaron en Canarias un 2,6 %, en el segundo trimestre, ya que de 341 casos en el segundo trimestre de 2024 pasaron a 332 en el pasado verano, conforme a los datos facilitados por el CGPJ en un comunicado. En este periodo de estudio, el archipiélago fue la comunidad con la segunda tasa más alta de lanzamientos por impago de alquiler por cada 100.000 habitantes, 16,6. La media nacional fue de 2,2.

Los registros sobre la totalidad de lanzamientos practicados (por ejecución hipotecaria o impago de alquiler) apuntan que en las islas se pasó de 450 casos en la primavera de 2024, a 406 en la de este año, lo que implica una bajada del 9,8 %. La tasa de lanzamientos totales de Canarias fue también la tercera más alta del país: 18,1 casos por cada 100.000 habitantes, tras Cataluña (23,8) y Baleares (19,9).

Descienden las reclamaciones de deuda en los juzgados civiles

Por otro lado, los procedimientos judiciales monitorios (reclamaciones de deudas en los juzgados civiles) experimentaron la pasada primavera en las islas un descenso del 11,3 % en comparación con el mismo periodo de 2024, de 20.523 a 18.214. La tasa de monitorios por cada 100.000 habitantes de Canarias fue en el periodo analizado la más alta del país: 813,6 casos.

En cuanto a los denominados juicios “verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas” o casos de okupas fueron un total de 28 en la pasada primavera en Canarias, lo que supone una reducción del 31% en este tipo de casos frente al mismo periodo de 2024 (41).