Los trabajos de conservación en este Parque Nacional han permitido que se produzca este nuevo hallazgo

La violeta de Guajara y el cardo de plata, dos de las especies más amenazadas del Parque Nacional del Teide, se han convertido en el centro de un amplio programa de conservación impulsado por el Cabildo de Tenerife en colaboración con Endesa.

Los trabajos de restauración y estudio de la flora del enclave han permitido, además, un hallazgo excepcional: un cedro de 1.544 años. Bautizado como Tara, se le considera el más antiguo de toda la Unión Europea.

Conservar el patrimonio natural en peligro

“Tara es la diosa de la fertilidad aborigen; este cedro es femenino y da fruto”, explica el escalador Javier Martín, uno de los participantes en los trabajos de prospección. El descubrimiento no es aislado: además de este ejemplar, los investigadores han localizado más de una veintena de cedros que crecen en las Cañadas del Teide.

A este patrimonio natural se le suman más de mil cedros plantados en los últimos años dentro del programa de recuperación y conservación del Parque Nacional del Teide, liderado por el biólogo José Luis Martín Esquivel.

Según detalla Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, el objetivo es “buscar nuevas localizaciones para estas especies y garantizar que ningún incendio o incidente ponga en riesgo su supervivencia”.

Descubren el cedro más longevo de la Unión Europea en el Teide. Archivo RTVC

Esta labor incluye la protección de plantas en peligro de extinción como la violeta de Guajara y el cardo de plata. Desde el laboratorio, se extraen sus semillas y se preparan replantaciones que ya muestran resultados alentadores.

“Hace pocas décadas era de las más amenazadas del mundo, con menos de 200 ejemplares conocidos y ahora ya tenemos varios miles de ejemplares”, afirma José Luis Martín Esquivel, en referencia a la recuperación del cardo de plata en este Parque Nacional.

Los esfuerzos de conservación convergen en un objetivo común: preservar la extraordinaria biodiversidad del Teide y asegurar el futuro de uno de los espacios naturales más valiosos del planeta.