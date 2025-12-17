La consejería de Empleo destina más de 67 millones de euros a los cursos de formación del próximo año incorporando la teleformación

Empleo destina más de 67 millones de euros a los cursos de formación para desempleados. Gobcan.

Alrededor de 40.000 personas se beneficiarán de los cursos de formación para desempleados que desarrollará la consejería de Empleo. Para esta nueva convocatoria ha aprobado un presupuesto de 67,5 millones de euros.

Según la consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias se trata de la mayor convocatoria realizada hasta el momento. Los cursos se impartirán en todas las islas e incorporan la teleformación, que se suman a la opción virtual.

Los cursos presenciales contarán con un máximo de 15 alumnos, mientras que en los online, podrán participar hasta 25 personas.

Todas las islas

La Formación Profesional Dual se mantendrá con sus directrices de realizar prácticas laborales en las empresas.

Para la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, «esta convocatoria trata de priorizar la inserción laboral de las personas desempleadas, e incluye las necesidades sectoriales detectadas por el Servicio Canario de Empleo».

Los cursos se impartirán en todas las islas cuya temática estará enfocada a la economía azul, la energía, la sostenibilidad ambiental, la tecnología, la digitalización, la comunicación audiovisual y las competencias transversales.

Los sectores más tradicionales y de alta empleabilidad refuerzan la formación. En este sentido, se refiere a la hostelería y el turismo, la construcción y rehabilitación de edificios, la agricultura y el medio ambiente, así como los servicios sociosanitarios.

La directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, ha destacado que se priorizará la formación en las personas mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género y en los desempleados de larga duración.