Las islas encadenan un descenso mensual y profundizan la caída interanual

El paro registrado bajó en 1.030 personas en Canarias durante noviembre. Esta caída del 0,70 % dejó la cifra total en 146.649 desempleados. Los datos del Ministerio de Trabajo confirmaron un descenso interanual de 12.236 personas, equivalente al 7,70 %.

Al cierre del mes, el archipiélago contabilizó 212.136 demandantes de empleo. Entre ellos figuraban 36.185 ocupados y 155.575 no ocupados, un colectivo que se redujo en 1.208 personas.

Diferencias entre provincias

La provincia de Las Palmas redujo 633 parados, un 0,83 %. Su caída interanual alcanzó 6.300 personas, un 7,68 %. Santa Cruz de Tenerife bajó 397 desempleados, un 0,56 %, y sumó 5.936 parados menos respecto a 2024. Las Palmas cerró noviembre con 75.735 personas en paro y Santa Cruz de Tenerife con 70.914.

Entre los 146.649 desempleados, 8.383 tenían menos de 25 años, mientras 138.266 superaban esa edad.

Evolución por sectores

El paro registró 2.359 personas en agricultura, 5.330 en industria, 12.492 en construcción y 114.832 en servicios. Además, 11.636 personas no habían trabajado nunca.

En términos mensuales, el desempleo subió en 26 personas en agricultura y 49 en construcción. Bajó 3 en industria, y descendió 1.036 en servicios y 66 en el colectivo sin empleo anterior. Entre los parados sin experiencia previa, 4.966 tenían 44 o más años.

Caída en la contratación

En noviembre se firmaron 64.148 contratos, lo que supuso 6.297 menos que en octubre. Este descenso del 8,94 % dejó también una bajada interanual del 1,80 %, tras perderse 1.178 acuerdos en un año.

Los contratos indefinidos sumaron 27.023, con 3.168 menos en un mes y 861 menos respecto al año anterior. Los temporales alcanzaron 37.125, con 3.129 menos en un mes y 317 menos en un año.

En octubre se registraron 20.721 solicitudes de prestaciones. De ellas, 18.889 lograron el alta en un plazo medio de 0,50 días. El sistema atendió a 68.043 beneficiarios, que recibieron 95 millones de euros, con una prestación media de 997,8 euros.