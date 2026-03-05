El programa del Área de Salud majorera busca reforzar la coordinación sanitaria y la respuesta ante riesgos de salud pública
El Área de Salud de Fuerteventura desarrollará en 2026 un programa con 54 sesiones formativas sobre Salud Pública dirigidas a profesionales sanitarios de la isla, según informó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
La iniciativa incluye 52 sesiones en centros de Atención Primaria y dos en servicios hospitalarios estratégicos.
Contenidos específicos en el ámbito hospitalario
Las sesiones las impartirán por Técnicos Inspectores de Salud Pública y abordarán cuestiones como la gestión de alertas sanitarias, el control del agua de consumo y recreativa, la vigilancia de brotes de toxinfección alimentaria o la prevención de la legionelosis.
El programa también contempla contenidos específicos en el ámbito hospitalario, con formación sobre escenarios como la ciguatera o brotes alimentarios, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la asistencia sanitaria y los servicios de Salud Pública en la isla.