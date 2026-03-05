El programa del Área de Salud majorera busca reforzar la coordinación sanitaria y la respuesta ante riesgos de salud pública

El Área de Salud de Fuerteventura impartirá 54 sesiones formativas de Salud Pública en 2026. EFE

El Área de Salud de Fuerteventura desarrollará en 2026 un programa con 54 sesiones formativas sobre Salud Pública dirigidas a profesionales sanitarios de la isla, según informó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

La iniciativa incluye 52 sesiones en centros de Atención Primaria y dos en servicios hospitalarios estratégicos.

Contenidos específicos en el ámbito hospitalario

Las sesiones las impartirán por Técnicos Inspectores de Salud Pública y abordarán cuestiones como la gestión de alertas sanitarias, el control del agua de consumo y recreativa, la vigilancia de brotes de toxinfección alimentaria o la prevención de la legionelosis.

El programa también contempla contenidos específicos en el ámbito hospitalario, con formación sobre escenarios como la ciguatera o brotes alimentarios, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la asistencia sanitaria y los servicios de Salud Pública en la isla.