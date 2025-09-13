En la desgravación puede presentarse el 15 % de los gastos de guardería hasta los 400 euros para hijos menores de 3 años

Imagen archivo RTVC.

La vuelta al cole supondrá un gasto medio de 500 euros por alumno, según estiman las organizaciones de consumidores, aunque en algunos casos podría superar esta barrera, pero la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) recuerda que son gastos que desgravan en el IRPF.

Se trata de deducciones en las comunidades de régimen común que varían según las bases de tributación individual y los ingresos, pero que van desde los gastos en libros de textos y guarderías hasta los vinculados a actividades extraescolares, cursos de inglés, transporte o ayuda doméstica.

Gastos escolar

Pueden deducirse el 15 % de los gastos de guardería hasta los 400 euros para hijos menores de 3 años. También los gastos en material escolar, libros de texto, transporte, uniforme escolar, comedores y refuerzo educativo con un límite de 100 euros por el primer hijo y 50 euros adicionales por cada uno de los siguientes.

Hay una deducción de 1.500 euros para estudios superiores fuera de la isla de residencia que se puede elevar a 1.800 euros según la renta.

Todo ello según el informe que ha elaborado AEDAF y que recoge todas las deducciones aplicables en las comunidades autónomas de régimen común.