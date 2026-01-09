El servicio había quedado totalmente destruido por la erupción del Tajogaite

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha impulsado la construcción de un nuevo punto limpio definitivo en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane, una infraestructura destinada a restablecer de forma estable un servicio público esencial que quedó destruido tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

Destinan 375.000 euros a un nuevo punto limpio en Los Llanos de Aridane / Archivo RTVC

Tras la erupción, el servicio se mantuvo mediante una instalación provisional de emergencia, cuya ubicación deberá liberarse ahora para permitir la construcción de un centro sociosanitario.

Recogida selectiva con fondos europeos

La actuación contará con una financiación total de 375.000 euros, de los que su mayoría, más de 350.000 euros proceden de fondos europeos Next Generation, mientras que el IGIC, por importe de 24.500 euros, será asumido por el Cabildo de La Palma.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, afirmó que la iniciativa responde a una necesidad derivada de la catástrofe volcánica, pero con una planificación orientada a largo plazo.

Según señaló, el nuevo punto limpio permitirá dotar al municipio de una infraestructura adecuada para la recogida selectiva de residuos especiales, mejorar la calidad ambiental y reducir el traslado de residuos a otros municipios, en línea con la normativa estatal y europea.

Almacenamiento temporal de residuos

La nueva instalación permitirá la recogida selectiva y el almacenamiento temporal de residuos urbanos no peligrosos, como aparatos eléctricos y electrónicos, residuos voluminosos, restos de poda, escombros de pequeña obra, aceites usados, pilas, pinturas, textiles, envases o vidrio, entre otros.

Posteriormente, estos residuos se trasladarán a gestores autorizados para su valorización o eliminación, conforme a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

A esta actuación se suman otras inversiones financiadas con fondos europeos, entre ellas, la mejora de infraestructuras de recogida selectiva y un proyecto de mayor alcance, valorado en torno a 4 millones de euros, orientado a modernizar el sistema insular de gestión de residuos, según ha recordado la consejería regional.