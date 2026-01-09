ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Destinan 375.000 euros a un nuevo punto limpio en Los Llanos de Aridane

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El servicio había quedado totalmente destruido por la erupción del Tajogaite

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha impulsado la construcción de un nuevo punto limpio definitivo en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane, una infraestructura destinada a restablecer de forma estable un servicio público esencial que quedó destruido tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

La Asociación Tierra Bonita pide eliminar las zonas de exclusión en el cuarto aniversario del apagado del volcán de La Palma. También solicita quitar el 'semáforo amarillo' de nivel de emergencia por riesgo volcánico y que se pase a 'verde'
Destinan 375.000 euros a un nuevo punto limpio en Los Llanos de Aridane / Archivo RTVC

Tras la erupción, el servicio se mantuvo mediante una instalación provisional de emergencia, cuya ubicación deberá liberarse ahora para permitir la construcción de un centro sociosanitario.

Recogida selectiva con fondos europeos

La actuación contará con una financiación total de 375.000 euros, de los que su mayoría, más de 350.000 euros proceden de fondos europeos Next Generation, mientras que el IGIC, por importe de 24.500 euros, será asumido por el Cabildo de La Palma.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, afirmó que la iniciativa responde a una necesidad derivada de la catástrofe volcánica, pero con una planificación orientada a largo plazo.

Según señaló, el nuevo punto limpio permitirá dotar al municipio de una infraestructura adecuada para la recogida selectiva de residuos especiales, mejorar la calidad ambiental y reducir el traslado de residuos a otros municipios, en línea con la normativa estatal y europea.

Almacenamiento temporal de residuos

La nueva instalación permitirá la recogida selectiva y el almacenamiento temporal de residuos urbanos no peligrosos, como aparatos eléctricos y electrónicos, residuos voluminosos, restos de poda, escombros de pequeña obra, aceites usados, pilas, pinturas, textiles, envases o vidrio, entre otros.

Posteriormente, estos residuos se trasladarán a gestores autorizados para su valorización o eliminación, conforme a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

A esta actuación se suman otras inversiones financiadas con fondos europeos, entre ellas, la mejora de infraestructuras de recogida selectiva y un proyecto de mayor alcance, valorado en torno a 4 millones de euros, orientado a modernizar el sistema insular de gestión de residuos, según ha recordado la consejería regional.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

🔴En directo | Los españoles liberados en Venezuela llegan a Madrid

La UE aprueba el acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar salvaguardas agrícolas

CL Guamasa vs CL Victoria | La clasificación para semifinales de la Liga Caixabank en juego

Miguel Moreno llega a España después de 209 días encarcelado en Venezuela

Ataque Estados Unidos en Venezuela | Las imágenes de un conflicto histórico

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026