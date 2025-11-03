Conoce todos los detalles de la Carrera 360º The Challenge Gran Canaria: prueba que se disputará del 5 al 9 de noviembre

Carrera 360º The Challenge Gran Canaria

Gran Canaria vuelve a ser el epicentro de la 360º The Challenge con la misma filosofía del desafío que nació en 2017 y que se ha convertido en uno de los eventos más extremos del mundo del trail running. La isla acogerá la 360º que durará desde el miércoles 5 hasta el domingo 9 de noviembre de 2025. El municipio de Tejeda volverá a ser el epicentro de este reto. La gestión del sueño marcará la diferencia, ya que la aventura durará varios días.

Ruta

El circuito será un trazado técnico de distancia muy larga, sin balizar, con la única ayuda de la navegación GPS y cartografía y el track y con bases de vida a lo largo del recorrido. La ruta tendrá una distancia aproximada de 260 kilómetros y un desnivel de +/- 13.000 metros y será de participación individual.

Material

Durante la carrera cada participante deberá cargar con un amplio material obligatorio según lo establecido en el articulo 9 del reglamento de la carrera. La organización proveerá un bolso para cada base de vida a cada participante. Y se podrá parar en las tiendas y restaurantes del camino.

Bases de vida

A lo largo del recorrido la organización facilitará una serie de entre 4 y 6 bases de vida en las que los participantes disponen de forma gratuita de zona de descanso y comida. Estará permitido el suministro en cualquier otro establecimiento abierto al público durante el recorrido, siempre a cargo de los participantes.

La asistencia externa sólo estará permitida en las bases de vida de la organización. Está estrictamente prohibida en cualquier otro punto del recorrido, suponiendo la penalización del corredor que incurriera en esta infracción.

Programa

Martes, 4 de noviembre

13:00 – 18:00 horas, entrega de dorsales y bolsas en el Centro Polivalente La Vaguada de Tejeda

18:30 horas, briefing en el Centro Polivalente La Vaguada de Tejeda

Miércoles, 5 de noviembre

09:00 horas, salida 360º The Challenge Gran Canaria desde el casco urbano de Tejeda

Viernes, 7 de noviembre

09:28 horas, hora estimada de llegada del primer corredor a meta (*se actualizará a medida que evolucione la carrera)

Domingo, 9 de noviembre