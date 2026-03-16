La Tenerife Bluetrail 2026 comprende una decena de modalidades que la participación de 3.400 corredores que arrancará el próximo jueves con la Vertical Night Challenge

Llega una nueva edición de la Tenerife Bluetrail. Imagen cedida por la organización

La Tenerife Bluetrail by UTMB®, organizada por el Cabildo de Tenerife a través de la empresa pública Ideco, integrada en las UTMB® World Series, el circuito de trail running más importante del mundo, llega esta semana a la isla.

Esta edición de la prueba, que arranca el próximo jueves con la Vertical, ofrece diez modalidades, entre ellas cuatro categorías de carrera con las que conseguir Running Stones y poder acceder a la carrera de montaña más importante de la especialidad: la Hoka UTMB® Mont-Blanc, que se celebra a finales de agosto en Chamonix (Francia).

Se trata concretamente de la Tenerife Bluetrail 110K/ 6.250m+ (categoría 100M – 4 Running Stones); la Tenerife Bluetrail 73K / 3.150m+ (categoría 100K – 3 Running Stones); la Tenerife Bluetrail 47K /2.600m+ (categoría 50K – 2 Running Stones); y la Tenerife Bluetrail 24K / 1.300m+ (categoría 20K – 1 Running Stone).

A estas carreras se unen otras modalidades como la Tenerife Bluetrail 47K Relay, una prueba de relevos de 47 kilómetros, y la Vertical Night Challenge, de 3,5 kilómetros. Las modalidades infantiles, familiar y las carreras adaptadas del Reto y Joëlettes completan el abanico de pruebas de la edición de 2026.

Los participantes en esta edición de la prueba, 3.400 inscritos, vivirán la experiencia de la Tenerife Bluetrail by UTMB®, un evento deportivo entre los tres únicos en España que forman parte del mejor circuito de trail running del mundo.

Tenerife Blue Trail 110 km

La experiencia de subir al pico más alto de España solo está al alcance de los más valientes. Participar en la carrera con la mayor altitud del país no impresiona tanto como la sensación de subir al Teide envuelto en un mar de nubes. Son 110 kilómetros que arrancan en la costa sur de la isla, en la playa de Los Cristianos, y que te llevarán a ascender hasta los 3.555 metros para concluir en una meta -otra vez a pie de playa- en la localidad turística del Puerto de la Cruz.

Salida desde Los Cristianos, en el sur de la isla, a las 23:00 horas el viernes 20 de marzo.

Tenerife Blue Trail 73 km

La Tenerife Bluetrail 73k llevará a descubrir lugares que parecen sacados de un cuento. El Camino Real de Chasna, una vía pedestre con más de 500 años de historia que cruza la isla de sur a norte o el Paisaje Lunar, uno de los más espectaculares de Tenerife por el aspecto de otro planeta que ofrecen sus montañas delgadas y afiladas por la acción del viento y el agua.

Salida desde Vilafor, el sábado 21 de marzo a las 06:00 horas.

Corredoras durante la Bluetrail. Imagen cedida por la organización

Tenerife Blue Trail 47 km

La Tenerife Bluetrail 47K es una auténtica aventura. 47 kilómetros para dejarse sorprender por un paisaje de bosques de pinos, brezos y laurisilva desde el que ya puede divisarse el mar que marca el rumbo a la meta situada en el Puerto de la Cruz.

Con 2.600 metros de desnivel positivo y 3.200 de desnivel negativo, el trazado ofrece uno de los desafíos más atractivos y mágicos: la subida al Asomadero, una pared vertical de más de 600 metros positivos en poco más de 2 kilómetros que también deberán salvar los participantes en el resto de carreras largas.

Salida desde Pinolere, La Orotava, el 21 de marzo a las 09:00 horas.

Tenerife Blue Trail 24 km

Es un recorrido que parte del municipio de Los Realejos, situado en la zona norte de Tenerife, y que llevará a los corredores por un entorno natural sorprendente con paso obligado por el Asomadero y por la Rambla de Castro, un sendero costero que asombra por peculiar paisaje.

La prueba, con 1.300 metros de desnivel positivo y 1.900 de desnivel negativo, parece tener una atracción especial para los amantes de las carreras de montaña porque año tras año agota todos los dorsales.

Salida desde Palo Blanco, Los Realejos, el sábado 21 de marzo, a las 17:00 horas.

Tenerife Blue Trail 47K Relay

La aventura para el primer corredor comienza en el Parque Etnográfico de Pinolere, en los altos del municipio de La Orotava. Deberá recorrer 22,5 kilómetros entre bosques de laurisilva y pinares que no dejarán a nadie indiferente.

El segundo corredor tomará el relevo en el Área Recreativa de Chanajiga (Los Realejos).

Le esperan 24,5 kilómetros mágicos que culminan en una primera parte con la subida al emblemático Asomadero, una pared vertical de más de 600 metros positivos en poco más de 2 kilómetros que también deberán salvar los participantes en el resto de carreras largas.

Salida desde Pinolere, La Orotava, el sábado 21 de marzo, a las 09:00 horas.

Vertical Night Challenge

Es una carrera nocturna de la Tenerife Bluetrail, que se disputará el día 19 de marzo a las 20:00h.El reto impone solo de pensarlo porque el Asomadero es una impresionante pared vertical con más 630 metros de desnivel en 2,2 kilómetros.

La Vertical Night Challenge parte de la Plaza Viera y Clavijo de Los Realejos para completar 3,5 kilómetros y 760 metros de desnivel positivo. La recompensa para los deportistas está asegurada no solo por completar el desafío sino porque podrán disfrutar de unas vistas extraordinarias del Valle de La Orotava.

Salida desde Los Realejos, jueves 19 de marzo, a las 20:00 horas

Peque Race / Family Race

La Peque Race es la carrera que la Tenerife Bluetrail reserva para los menores de siete años acompañados de un adulto. No solo es una excelente oportunidad para iniciar a los más pequeños en la práctica del ejercicio al aire libre, sino también para construir recuerdos inolvidables y hacer nuevos amigos.

La cita es a las 10:00 horas del día 21 de marzo en la Casa de la Aduana del Puerto de la Cruz. El reto será 1 kilómetro, el que separa a los pequeños deportistas de la meta ubicada en la playa de Martiánez.

Reto Tenerife Blue Trail

La inclusión es un año más uno de los valores fundamentales de la Tenerife Bluetrail. Esta modalidad volverá a estar presente en la carrera con un circuito de 8, 5 y 1 kilómetros para que todos tengan opciones.

La prueba arrancará a las 10:00 horas del 21 de marzo, desde tres puntos diferentes dependiendo de la distancia elegida: Mirador de San Pedro, Barranco de San Felipe y Casa de la Aduana, respectivamente.

La Tenerife Bluetrail by UTMB® cuenta con la colaboración del área de Deportes del Cabildo de Tenerife, a través de su marca DXTenerife, y Turismo de Tenerife, a través de la marca ‘Tenerife despierta emociones’ así como el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias, de Fred. Olsen, Hospiten, Libby’s, Clínica del Pie Orotava, Cocacola Europacific Partners, Isola, Fonteide, La Fast, QRV Emergencias, La Molineta, Tirma, Riemann P20, Quanarian, Mahou 00 Tostada y Cultesa.