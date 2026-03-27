Los atletas del Tenerife CajaCanarias irán a la cita internacional en Zaragoza los próximos 28 y 29 de marzo y reunirá a los mejores especialistas desde Sub-18 a Absolutos

Tres atletas del Tenerife CajaCanarias preseleccionados con la Española para el Trofeo Ibérico de Combinadas / Tenerife CajaCanarias

El Tenerife CajaCanarias vuelve a consolidar su papel como uno de los referentes nacionales en Pruebas Combinadas. Con la preselección de tres de sus atletas para representar a España en el Trofeo Ibérico de Pruebas Combinadas Short Track 2026. Que se celebrará los días 28 y 29 de marzo en Zaragoza. La cita internacional, que medirá a las selecciones de España y Portugal, reunirá a los mejores especialistas del panorama nacional en las distintas categorías.

En la convocatoria absoluta destacan Pablo Gámez, que acredita una marca de 5.613 puntos, y José San Pastor, con 5.391 puntos esta temporada —y un mejor registro personal de 5.602—. Ambos lideran una selección en la que el Tenerife CajaCanarias aporta el 75% de los combineros masculinos absolutos. Un dato que refuerza el peso específico del club en esta disciplina a nivel nacional. Completa el equipo Jorge Dávila, del C.A. Playas de Castellón.

En categoría sub-23, el club también estará representado por Pablo Martínez, que llega con una marca de 5.480 puntos. Confirmando la solidez de la cantera blanquiazul en una especialidad que históricamente ha sido una de las señas de identidad de la entidad. Y es que esta destacada presencia del Tenerife CajaCanarias en la Selección Española remite a etapas anteriores en las que el club contaba con una nutrida representación en el equipo nacional. Con nombres como Javier Pérez, Paola Sarabia, Yanira Soto o Jonay Jordán, habituales en competiciones internacionales tanto en pista cubierta como al aire libre.

Presencia, también, en el área técnica

Además de la presencia de sus atletas, el Tenerife CajaCanarias tendrá un papel destacado en la estructura técnica de la Selección. Héctor González, presidente de la entidad, acudirá a la competición como responsable técnico del equipo nacional. Asumiendo las funciones del seleccionador en esta cita, en una designación realizada por el área de Alto Rendimiento de la Real Federación Española de Atletismo.

González valoró la convocatoria como «un orgullo para la entidad, ya que refleja el trabajo que se viene realizando y el potencial de nuestros deportistas». En este sentido, subrayó que «las pruebas combinadas siempre han estado muy presentes en el ADN del club, una disciplina que encierra la esencia misma del atletismo».

Desde el punto de vista técnico, González destacó la importancia de la cita para los atletas: «Para ellos, vestir la camiseta de la selección es un hito muy importante y representa la recompensa a años de dedicación, trabajo y esfuerzo». Asimismo, en su rol como responsable técnico del combinado nacional, apuntó que «el objetivo es que todo se desarrolle en las mejores condiciones posibles y que los deportistas puedan rendir a su máximo nivel, compitiendo siempre con la ambición de representar a España al más alto nivel».

Por su parte, Fernando Sánchez, director de Comunicación, Imagen y Relaciones Institucionales de la Fundación CajaCanarias, puso en valor «la sobresaliente trayectoria del sector de pruebas combinadas en el Tenerife CajaCanarias». Destacando que «esta triple convocatoria internacional confirma la excelencia formativa del proyecto y consolida al club como una de las referencias nacionales en la especialidad».

Con esta nueva presencia internacional, el Tenerife CajaCanarias reafirma su liderazgo en las pruebas combinadas. Además de su capacidad para generar talento competitivo al más alto nivel, en una cita que volverá a poner a prueba el potencial del equipo nacional en el escenario ibérico.