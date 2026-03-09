Los másters del Tenerife CajaCanarias triunfan en el Nacional: cuatro oros y una plata

Siete atletas representaron al Tenerife CajaCanarias en el Campeonato de España de Short Track celebrado en Málaga el pasado fin de semana

El Tenerife CajaCanarias firmó una destacada actuación en el Campeonato de España de Short Track Máster, disputado los días 7 y 8 de marzo en Antequera (Málaga), donde acudió con una expedición de siete atletas (tres hombres y cuatro mujeres) y regresó con cinco títulos nacionales: cuatro oros y una plata.

El encargado de inaugurar el medallero blanquiazul fue Ignacio de Esquiroz en el 60 M vallas M35, proclamándose campeón de España con un tiempo de 7.99. La prueba dejó, además, un doblete para el club, ya que su compañero Javier Pérez Rasines se colgó la medalla de plata con una marca de 8.23. Rasines logró, además, el título nacional en Salto de Longitud, imponiéndose con un mejor salto de 7,14 metros y firmando también su mejor marca de la temporada (MMT).

En los concursos femeninos también llegaron dos oros: Lucía Pérez se proclamó campeona de España en Salto con Pértiga F40 con un registro de 2,70 metros, mientras que Elena Perera hizo lo propio en la categoría F55 al superar el listón en 2,30 metros.

Completaron la participación del Tenerife CajaCanarias Miguel Ángel Castro, que finalizó en cuarta posición en Lanzamiento de Peso M55 con un mejor intento de 10,64 metros, mientras que Carmen María Espino logró la quinta plaza en la categoría F40 con una marca de 8,71 metros. Por último, Yamilé Paumier, inscrita también en Peso F45, no pudo participar en la competición.