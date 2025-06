Los microorganismo se detectaron este lunes en las analíticas rutinarias del agua de abasto

Detectados microorganismos en el agua de abasto de Valverde. Imagen de Informativos RTVC

En las analíticas habituales del agua de abasto en el municipio de Valverde, en el Hierro, se han detectado microorganismos.

La presencia de estos microbios afecta al suministro de las localidades costeras de La Estaca, Timijiraque, Las Barranqueras y Las Playas, donde el consistorio ha prohibido el consumo de agua.

Estos microorganismo se detectaron a última hora del lunes y este martes el ayuntamiento ha emitido un comunicado para pedir a la población que no use ni consuma el agua potable. No obstante, los vecinos y vecinas han pedido más información al respecto, mientras que el consistorio señala que ha hecho nuevas analíticas, de las que tendrán los resultados en 48 horas.