El estudio del volcán Enmedio entre Tenerife y Gran Canaria revela actividad hidrotermal, circulación de fluidos calientes

Detectan actividad hidrotermal en volcán submarino canario. Europa Press

Un equipo del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración con varias universidades y centros de investigación, ha detectado por primera vez actividad hidrotermal en el volcán submarino Enmedio, situado entre Tenerife y Gran Canaria a más de 1.600 metros de profundidad.

Además, los datos recopilados durante casi una década muestran circulación de fluidos calientes que afectan al sustrato volcánico, la química del agua y las comunidades microbianas del océano profundo.

El volcán, con una base de 3,5 kilómetros de diámetro y una cima a 1.600 metros bajo el nivel del mar, presenta fracturas y depresiones que facilitan la liberación de fluidos minerales.

Enriquecimiento de nutrientes

Aunque no se trata de una erupción, las anomalías detectadas incluyen temperaturas más altas y una mayor turbidez del agua, así como un enriquecimiento de nutrientes que favorece la biodiversidad marina en la zona.

Los investigadores destacan que este hallazgo aporta información clave para entender el vulcanismo submarino de Canarias y su papel en los ciclos de nutrientes y el funcionamiento del océano profundo.

La investigación se ha desarrollado con campañas oceanográficas a bordo de los buques Ángeles Alvariño y Sarmiento de Gamboa, utilizando técnicas geológicas, geofísicas, geoquímicas y oceanográficas de alta resolución.