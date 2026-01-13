La Guardia Civil esclarece el robo de 4 vehículos con la detención de los autores sorprendidos cuando trasvasaban combustible de una furgoneta robada o otro vehículo

Agentes de la Guardia Civil detienen en Agüimes a dos personas por el robo de varios vehículos. Los detenidos estarían relacionados presuntamente con varios delitos contra el patrimonio.

Una patrulla de seguridad ciudadana los sorprendió cuando trasvasaban combustible de un vehículo robado a otro en la zona de Vivaldi.

Los agentes comprobaron que uno de los delincuentes se encontraba bajo uno de los vehículos manipulando el depósito de combustible. Al percatarse de la presencia policial, intentaron darse a la fuga en una de las furgonetas, pero fueron interceptados inmediatamente.

Delitos desde diciembre de 2025

Durante las primeras indagaciones, los agentes constataron que la furgoneta de la que extraían la gasolina figuraba como sustraída desde el 17 de diciembre de 2025. Por su parte, el vehículo en el que pretendían huir, era propiedad de una empresa de otra isla, mostrando daños en una ventanilla y en el sistema de arranque.

La investigación del Área de Investigación de la Guardia Civil de Agüimes, se centró en la inspección detallada de los vehículos implicados y de los objetos hallados en su interior. Los agentes encontraron un juego de llaves con los que abrieron los dos vehículos implicados, y otros dos, vinculados a los detenidos.

Otros robos

La rápida coordinación de la unidad investigadora permitió además relacionar este suceso con un aviso sobre una camioneta de carga. Este vehículo transportaba un motor en la parte trasera y había sido denunciado por apropiación indebida de un taller.

Los detenidos circulaban con la camioneta de carga hasta que se quedaron sin combustible. Para continuar su marcha y no abandonar la carga, decidieron robar gasolina de otra furgoneta. Además, se localizó un cuarto vehículo estacionado en las inmediaciones, que también podía ser abierto con las llaves halladas en poder de los sospechosos.

Los vehículos recuperados fueron devueltos a sus propietarios y los detenidos han quedado en libertad pendientes de pasar a disposición judicial.