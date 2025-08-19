La Policía Nacional intervino 9,81 gramos de cocaína, 9,26 gramos de heroína, 1.293 euros en efectivo y diversos efectos vinculados a actividades ilícitas en Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en el marco de una investigación judicializada por tráfico de drogas en la urbanización de El Patronato, en San Fernando de Maspalomas, donde se había generado una gran alarma social debido al continuo trasiego de personas y a las condiciones insalubres del inmueble.

Detienen a un hombre por vender droga en su domicilio en la urbanización de El Patronato, en Maspalomas.

La operación se inició tras recibir información a través de los canales internos del Cuerpo Nacional de Policía, en los que numerosos vecinos manifestaban la inseguridad que percibían en la zona.

Más de 200 residentes habían presentado un escrito colectivo en el que expresaban su preocupación por la grave situación, motivada por el consumo y compraventa de drogas en la vía pública y en las áreas comunes de la urbanización.

Las pesquisas policiales constataron que el detenido, con ánimo de lucro, vendía sustancias estupefacientes a numerosos clientes que acudían de forma continua a su domicilio. Durante la investigación se comprobó cómo algunos de los consumidores adquirían y consumían cocaína y heroína dentro del inmueble, mientras que otros lo hacían en la vía pública.

Registro e intervención en el domicilio

Ante tales hechos, se procedió a su detención por vender droga en su domicilio en Maspalomas ya la entrada y registro de la vivienda, considerada como el principal punto de venta de drogas de la zona. Como resultado de la intervención se logró la incautación de 9,81 gramos de cocaína, 9,26 gramos de heroína, 1.293 euros en efectivo, además de diversos efectos relacionados con actividades ilícitas anteriores.

El detenido, al que le constaban además dos reclamaciones judiciales en vigor por los Juzgados de lo Penal de Las Palmas, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, decretándose su ingreso en prisión.