La Guardia Civil les atribuye hasta nueve asaltos en comercios de La Oliva con un perjuicio cercano a 30.000 euros

La Guardia Civil de Corralejo detuvo el pasado 19 de agosto a un matrimonio como presuntos autores de un robo con fuerza en un local de La Oliva. El valor de lo sustraído ascendió a 6.845,33 euros.

Imagen de archivo

La investigación comenzó tras la denuncia del representante del establecimiento, que situó el asalto a finales de junio. Los autores repitieron un modus operandi ya conocido en la zona.

Robo en minutos con gran violencia

Según los agentes, los sospechosos forzaban las puertas con objetos contundentes, como mazas, para acceder al interior. En pocos minutos sustraían alcohol y tabaco antes de huir.

El análisis de las grabaciones de seguridad permitió identificar a la pareja y relacionarla con otros delitos cometidos en Corralejo en meses anteriores.

Reincidentes con varios antecedentes

Los dos detenidos ya habían sido arrestados en junio y julio por delitos similares. Acumulan hasta ocho delitos contra el patrimonio en su historial reciente.

La investigación desarrollada este año ha permitido esclarecer nueve robos con fuerza en La Oliva, con pérdidas económicas cercanas a 30.000 euros.

Protección al comercio local

Con estas actuaciones, la Guardia Civil refuerza su labor de protección de la seguridad ciudadana y de defensa del comercio local frente a este tipo de delitos.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia de Puerto del Rosario.