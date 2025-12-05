En un aparente estado de arrepentimiento, relató que acudió al lugar para resolver un conflicto personal derivado de amenazas recibidas

Imagen archivo RTVC.

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 28 años en Vecindario (Gran Canaria) por un delito de lesiones con arma blanca al presuntamente apuñalar el 24 de noviembre a una persona en La Aldea de San Nicolás con la que tenía un conflicto personal.

Central Operativa

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que la investigación tuvo lugar cuando agentes del Puesto Principal de Vecindario recibieron una alerta de la Central Operativa de Servicios (COS) acerca de un vehículo que se había dado a la fuga tras estar presuntamente implicado en una agresión con arma blanca en La Aldea.

De esta manera, la víctima había sufrido múltiples puñaladas en la cabeza y el glúteo, ocasionándole lesiones de carácter grave.

Búsqueda exhaustiva

Tras la alerta, se estableció el domicilio de la propietaria del vehículo en una calle de Vecindario, lo que permitió iniciar una búsqueda exhaustiva por las inmediaciones hasta llegar al lugar de residencia.

Allí, la mujer apareció y confirmó ser la dueña del vehículo, que estaba estacionado en el garaje, manifestando luego su intención de entregarse de manera voluntaria alegando haber recibido previamente una llamada relacionada con los hechos.

En un aparente estado de arrepentimiento, relató que acudió al lugar para resolver un conflicto personal derivado de amenazas recibidas.

Dependencias policiales

Según su versión, en medio de una discusión y bajo la circunstancia de legítima defensa, arrebató un cuchillo a la víctima y la apuñaló, confesando haber proferido la frase «para que muera yo, muerta ella».

Por su parte, la mujer fue detenida y trasladada a las dependencias policiales del acuartelamiento de Vecindario, mientras que las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción Nº2 de San Bartolomé de Tirajana para su tramitación.