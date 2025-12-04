El operativo intervino más de 17 kg de sustancias cannábicas y dinero en efectivo

La Policía Nacional y la Guardia Civil coordinó el pasado 26 de noviembre una operación conjunta que culminó con la detención de dos ciudadanos extranjeros, de 33 y 52 años, y la incautación de más de 17 kg de sustancias cannábicas.

Detenidas dos personas tras desarticular un punto de venta clandestino de marihuana. Imagen cedida por la Policía Nacional

Este procedimiento se realizó tras el registro de una vivienda de La Vega de San Mateo y una asociación cannábica en Telde, ambos municipios de Gran Canaria. La investigación comenzó tras varias informaciones anónimas que asociaban ambos lugares con el cultivo y venta de marihuana.

Intervienen sustancia y dinero

La investigación comenzó tras el análisis de las informaciones recibidas sobre la vivienda, y las pesquisas permitieron identificar que las personas vinculadas a ella también estaban relacionadas con una asociación cannábica en Telde.

Esto dio paso a una investigación conjunta entre ambos cuerpos, que logró acreditar que la asociación se utilizaba de forma clandestina para la venta indiscriminada de la marihuana cultivada y procesada.

Finalmente, el operativo logró detener a las dos personas extranjeras relacionadas con el cultivo y la venta de esta sustancia, y permitió intervenir diverso material utilizado para el cultivo, la elaboración y la distribución, junto con dinero en efectivo.