Detenidas dos personas tras desarticular un punto de venta clandestino de marihuana

El operativo intervino más de 17 kg de sustancias cannábicas y dinero en efectivo
La Policía Nacional y la Guardia Civil coordinó el pasado 26 de noviembre una operación conjunta que culminó con la detención de dos ciudadanos extranjeros, de 33 y 52 años, y la incautación de más de 17 kg de sustancias cannábicas.
Este procedimiento se realizó tras el registro de una vivienda de La Vega de San Mateo y una asociación cannábica en Telde, ambos municipios de Gran Canaria. La investigación comenzó tras varias informaciones anónimas que asociaban ambos lugares con el cultivo y venta de marihuana.
Intervienen sustancia y dinero
La investigación comenzó tras el análisis de las informaciones recibidas sobre la vivienda, y las pesquisas permitieron identificar que las personas vinculadas a ella también estaban relacionadas con una asociación cannábica en Telde.
Esto dio paso a una investigación conjunta entre ambos cuerpos, que logró acreditar que la asociación se utilizaba de forma clandestina para la venta indiscriminada de la marihuana cultivada y procesada.
Finalmente, el operativo logró detener a las dos personas extranjeras relacionadas con el cultivo y la venta de esta sustancia, y permitió intervenir diverso material utilizado para el cultivo, la elaboración y la distribución, junto con dinero en efectivo.