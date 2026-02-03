Detenido un hombre que quemó en Arrecife una construcción con dos personas dentro

La Policía Nacional ha detenido a este hombre que, tras una pelea, prendió fuego al lugar en el que había dos personas que quedaron atrapadas en el interior

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de daños y un delito de lesiones por prender fuego a una construcción donde quedaron atrapadas dos personas.

Los hechos están relacionados con un grave suceso ocurrido en el mes de diciembre de 2025 en un descampado en la capital lanzaroteña. Fue en una construcción en ruinas, utilizada de manera precaria como vivienda por varias personas.

Robo, agresión e incendio

El detenido, conocido por sus antecedentes policiales en la localidad, se encontraba en el interior del inmueble cuando fue sorprendido sustrayendo el teléfono móvil de uno de los moradores.

Al ser descubierto, agredió violentamente a la víctima, a la que golpeó con un tablón de madera en la cabeza y posteriormente le causó una lesión con arma blanca.

Lejos de abandonar el lugar tras la agresión, el presunto autor prendió fuego de forma intencionada a la vivienda antes de huir. Debido a la gran cantidad de enseres y desechos acumulados en el interior, el incendio se propagó con extrema rapidez y violencia.

La peligrosidad de la situación fue máxima, ya que el inmueble, de difícil acceso y parcialmente tapiado, impedía una evacuación normal.

Dos personas en peligro

En el momento del incendio, dos personas se encontraban durmiendo en su interior quedaron atrapadas y no pudieron salir por sus propios medios. Finalmente, fueron rescatadas por efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, con apoyo de escaleras.

Tras los hechos, el autor abandonó la capital y se refugió en la localidad de Playa Blanca, tratando de eludir la acción policial.

Gracias a la estrecha colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Yaiza, se logró localizar al sospechoso. Se activó de inmediato un dispositivo policial que finalizó con la detención del sospechoso.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.