La Guardia Civil arrestó a un hombre de 43 años, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, acusado de un delito de tráfico de drogas

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santa Cruz de La Palma han detenido a un varón de 43 años, residente en Las Palmas de Gran Canaria, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas. El arrestado fue sorprendido en el Aeropuerto de La Palma con 2,3 kilogramos de cocaína ocultos en el interior de su equipaje.

Cocaína incautada en el aeropuerto de La Palma | Guardia Civil

La intervención se produjo en la zona pública del aeropuerto, cuando el sospechoso se disponía a abandonar la terminal para dirigirse a un vehículo. Su actitud esquiva y nerviosa despertó las sospechas de los agentes, que decidieron interceptarlo e identificarlo.

Durante el registro de su equipaje, los guardias civiles hallaron 2,3 kilos de cocaína cuidadosamente ocultos en el interior de su maleta. También, un teléfono móvil. Ante estas evidencias, el hombre fue detenido de inmediato como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Ingreso en prisión

El detenido, junto con la droga incautada, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Cruz de La Palma, cuyo titular ordenó su ingreso en prisión provisional.

La operación forma parte de las actuaciones habituales de control y vigilancia en el aeropuerto palmero para prevenir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes entre islas.