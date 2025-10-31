ES NOTICIA

Detenido en Guía un hombre buscado por un delito de violencia familiar

Agentes de la Policía Canaria lo arrestaron durante un dispositivo rutinario en el norte de Gran Canaria

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, adscritos a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI), detuvieron en Santa María de Guía a un hombre con una orden judicial de búsqueda y detención. La orden había sido dictada por el Juzgado de lo Penal nº5 de Las Palmas de Gran Canaria.

El individuo era reclamado desde el 14 de marzo de 2025 por un delito de violencia en el ámbito familiar. Su localización se produjo durante un dispositivo de vigilancia y control rutinario en el norte de la isla.

Arresto inmediato y pase a disposición judicial

Tras identificarlo, los agentes verificaron la vigencia de la orden judicial y procedieron a su arresto inmediato. El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de su puesta a disposición de la autoridad judicial.
Será el juzgado quien determine su ingreso en prisión, en cumplimiento del mandamiento judicial vigente.

Con esta intervención, la Policía Canaria refuerza su colaboración con las autoridades judiciales y el resto de cuerpos de seguridad. El cuerpo autonómico mantiene su compromiso con el cumplimiento de las órdenes judiciales y la protección de las víctimas de violencia familiar.

