El SEPRONA de Vecindario esclareció el caso gracias a las grabaciones de videovigilancia del residencial donde ocurrieron los hechos

La Guardia Civil, a través del SEPRONA de Vecindario, ha detenido a un hombre acusado de un delito contra los animales por la muerte de una gata callejera. Ocurrió en un residencial del municipio de Mogán, en Gran Canaria. El suceso tuvo lugar el 30 de agosto de 2025 y tuvo como víctima a Millu, una gata de unos siete u ocho años muy conocida por los vecinos.

Momento en que el detenido golpea a la gata captado por las cámaras de videovigilancia del complejo | Guardia Civil

Millu formaba parte de una colonia felina asentada desde hace años, y era tranquila y confiada con las personas. Este hecho facilitó el ataque de su agresor, según detallan fuentes del instituto armado.

Las cámaras revelaron la agresión

La investigación comenzó tras la denuncia de un ciudadano, que permitió al SEPRONA analizar las imágenes de videovigilancia del complejo residencial. En ellas se observa cómo el detenido se aproxima a la gata con un manojo de llaves. Tras mirar a su alrededor para asegurarse de no ser visto, golpea violentamente al animal, provocándole una hemorragia mortal.

Las grabaciones muestran además cómo la gata agoniza durante casi un minuto, mientras el agresor permanece inmóvil sin auxiliarla, según el informe remitido al juzgado.

Investigación del SEPRONA

El equipo del SEPRONA llevó a cabo una labor minuciosa de recopilación y análisis de pruebas, que permitió demostrar la intencionalidad del ataque. Las diligencias se han enviado al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, junto con las pruebas necesarias para la persecución penal del delito.

Este caso vuelve a poner de relieve la importancia del respeto y la empatía hacia los animales, que desde la reforma de la Ley 17/2021, vigente desde enero de 2022, son reconocidos como seres sintientes capaces de experimentar dolor y bienestar.

La Guardia Civil subraya en su atestado que la crueldad gratuita debe ser rechazada y sancionada. Recuerda también que la protección de los animales es una cuestión ética y de civismo en la que toda la sociedad debe implicarse.